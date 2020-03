Sotheby's s prvo spletno prodajo starih mojstrov le enega trgovca z umetninami

London, 9. marca - Dražbena hiša Sotheby's bo aprila gostila prvo spletno prodajo Old Masters (Stari mojstri), ki bo posvečena le enemu trgovcu - Rafaelu Vallsu - in delom iz njegove galerije. Izbor vsebuje pestro izbiro portretov, tihožitij, slik trompe l'oeil in žanrskih slik, ki odražajo prefinjen okus, po katerem je znan Valls, poroča spletni portal Art Daily.