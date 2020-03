Novomeška bolnišnica z donacijami do novega artroskopskega stolpa

Novo mesto, 6. marca - Splošna bolnišnica Novo mesto je s 70 donacijami od novembra 2018 do julija lani zbrala 90.000 evrov za nakup novega artroskopskega stolpa oz. sodobnega pripomočka pri posegih, namenjenih zdravljenju poškodb in obolenj kolen ter ramen. Z omenjeno novo opremo bodo v bolnišnici skrajšali zdajšnje tri do štirimesečno čakanje na artroskopske posege.