Lažni policisti v Avstriji pobrali prihranke najmanj 130 upokojencem

Dunaj, 6. marca - V Avstriji je kriminalna združba lažnih policistov od leta 2018 s prevaro prepričala številne ljudi, da so jim izročili denar in vredne predmete. Kot je v četrtek sporočila policija na Dunaju, so pobrali prihranke najmanj 130 upokojencem in jih oškodovali za skupno okoli tri milijone evrov in pol, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.