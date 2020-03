Maribor, 6. marca - Prvi primer okužbe z novim koronavirusom v Mariboru so v četrtek popoldne zabeležili pri 32-letniku, ki je zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, so danes potrdili v tem zavodu. Bolnik je v bolnišnici v izolaciji, so navedli.