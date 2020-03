Ljubljana, 6. marca - Sprva bo na Gorenjskem in Notranjskem snežilo, dopoldne pa se bo meja sneženja dvigovala. Padavine bodo čez dan postopno slabele in ponekod ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.