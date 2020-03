Ponekod sneg ovira promet

Ljubljana, 6. marca - Ponekod po državi sneži. Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da se na višje ležečih predelih sneg oprijema vozišča, in pozivajo k previdni vožnji. Tudi policisti opozarjajo na ustrezno opremo, prilagojeno hitrost vožnje in ustrezno varnostno razdaljo. Kdor nima zimske opreme, naj ne bo udeležen v prometu, so pozvali na policiji.