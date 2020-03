EkstraVisor na TV Slovenija: Sistem socialne varnosti nepregleden in dopušča zlorabe

Ljubljana, 5. marca - Sistem socialne varnosti v Sloveniji je nepregleden in uporabnikom težko razumljiv, so pokazali ustvarjalci današnje oddaje EkstraVisor na Televiziji Slovenija. Nekateri za delo sposobni raje prejemajo socialno pomoč, kot pa da bi se zaposlili za minimalno plačo. Po drugi strani pa tisti, ki res potrebujejo pomoč, te ne dobijo, so poudarili.