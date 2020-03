Dnevnik o prvi okužbi s koronavirusom v Sloveniji (6. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Nina Knavs v komentarju Kako prehiteti virus piše o prvem bolniku, pri katerem so v Sloveniji potrdili novi koronavirus, ki je zakorakal naravnost v čakalnico zdravstvenega doma. In to kljub priporočilom, da je treba ob kašlju in vročini po vrnitvi iz Italije svojega zdravnika poklicati.