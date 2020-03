WHO opozarja, da številne države ne storijo dovolj proti novemu koronavirusu

Ženeva, 5. marca - Številne države ne sprejmejo vseh potrebnih ukrepov za boj proti novemu koronavirusu, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). "To ni vaja," je v Ženevi poudaril generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus in dodal, da je ta epidemija "grožnja vsem državam, revnim in bogatim".