Vstopna točka za bolnike iz mariborske regije bo poleg Mercator centra Tabor

Maribor, 5. marca - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je danes na lokaciji med Mercator centrom Tabor in Cesto proletarskih brigad 21 odprl vstopno točko za obravnavo in odvzem brisov pri bolnikih s sumom na okužbo s koronavirusom. Tam so že namestili štiri bivalnike, so sporočili z zavoda.