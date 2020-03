Shiffrinova napovedala vrnitev v bele arene

New York, 5. marca - Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je napovedala vrnitev v belo karavano. Po več kot enomesečnem premoru zaradi očetove smrti je 24-letnica napovedala, da bo prihodnji teden pripotovala v švedski Are, kjer smučarke čakajo paralelni slalom, veleslalom in slalom za svetovni pokal, poročajo agencije.