Ljubljančan s koronavirusom potoval z 19 sopotniki, v ZD Vič v stiku s sedmimi osebami

Ljubljana, 5. marca - Epidemiologi so ugotovili, da je bil prvi bolnik, pri katerem so v Sloveniji potrdili okužbo z novim koronavirusom, v stiku z 19 sopotniki na potovanju v Maroku, od tega s 16 Slovenci in tremi Hrvati. Tistim, ki so bili z njim v tesnem stiku, so odvzeli bris. V zdravstvenem domu na Viču je bil v stiku s sedmimi osebami, so pojasnili pristojni.