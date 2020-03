Zajc: V situaciji s Kemisom bomo v okviru zakonskih možnosti zagotavljali varovanje okolja

Bruselj, 5. marca - Ministrstvo za okolje in prostor bo v situaciji s Kemisom, ki zaradi odločbe inšpekcije in izklopa elektrike ne more poskrbeti za nevarne odpadke, v okviru zakonskih možnosti zagotavljalo varovanje okolja, je zatrdil minister, ki opravlja tekoče posle, Simon Zajc. Kakšne so te možnosti, ni pojasnil, poudaril pa je nujo po domači obdelavi odpadkov.