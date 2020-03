Koprski policisti poostreno nad kršitelje zakonov o zaščiti živali in ohranjanju narave

Koper, 5. marca - Policisti policijske postaje vodnikov službenih psov Koper so tudi v sodelovanju z Mestnim redarstvom občine Izola konec prejšnjega tedna izvedli poostren nadzor, v katerem so med drugim preverjali spoštovanje zakonov o zaščiti živali in o ohranjanju narave. Kršiteljem so izrekli več ukrepov in napovedali nadaljevanje nadzorov.