Vlada sprejela program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe

Ljubljana, 5. marca - Vlada je na današnji seji izdala odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023. V tem obdobju je predvidenih za 350 milijonov evrov izplačil, in sicer letos 106,3 milijona, v letu 2021 109,6 milijona, v letu 2022 70,2 milijona in v letu 2023 63,9 milijona evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.