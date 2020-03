Odprli nov prizidek zdravstvenega doma Bežigrad

Ljubljana, 5. marca - V bežigrajskem zdravstvenem domu so odprli nov prizidek. Po navedbah Zdravstvenega doma Ljubljana gre za trietažni objekt, v katerem so prostori sterilizacije za potrebe celotnega Zdravstvenega doma Ljubljana, ambulante za predšolske in šolske otroke, prostori izolacije ter ambulante družinske medicine. V nov objekt so preselili enoto lekarne.