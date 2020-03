Slovenca v državo z devetimi nezakonitimi migranti

Brežice/Obrežje, 5. marca - Policisti Policijske uprave Novo mesto so na območju Čateža ob Savi v sredo ustavili 33-letnega državljana Slovenije, ki je v osebnem vozilu prevažal sedem nezakonitih migrantov. Na avtocestnem postajališču Zaloke pa so prijeli 63-letnega državljana Slovenije, ki je prevažal državljana Srbije in Kosova, ki sta nezakonito prišla v državo.