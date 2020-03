Koronavirus tudi v BiH, v Švici zahteval prvo smrt

Sarajevo/Ženeva/Dunaj, 5. marca - Novi koronavirus je v Švici zahteval prvo smrtno žrtev, v Bosni in Hercegovini pa so zabeležili prva primera okužbe. Gre za moškega, ki se je vrnil iz Italije, in njegovega sina. Iz drugih evropskih držav poročajo o povečanju števila okuženih. V Avstriji se je doslej z virusom okužilo 40 ljudi, v Nemčiji pa 349.