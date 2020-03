Ob dnevu odprtih podatkov opozorila o njihovi vlogi pri razvoju družbe

Ljubljana, 7. marca - Danes obeležujemo mednarodni dan odprtih podatkov, namenjen seznanjanju in širjenju zavesti o pomenu in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe. Slovenija je v petek dobila Stičišče odprtih podatkov Slovenije, katerega namen je med drugim spodbujati odpiranje podatkov javnega sektorja ter uporabo in širjenje portala Odprti podatki Slovenije.