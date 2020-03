V Nemčiji bodo posneli film o nacističnem načrtu za atomsko bombo

Berlin, 7. marca - Nemški režiser Uli Edel, ki je med drugim režiral film Kompleks Baader Meinhof, se bo tokrat lotil režije priredbe knjige pisatelja Richarda von Schiracha The Night of the Physicists. Zgodba je postavljena v čas druge svetovne vojne, v krog nacističnih znanstvenikov, ki so pod Hitlerjevim vodstvom skoraj razvili atomsko bombo.