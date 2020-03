V preiskavi sumov trgovine z ljudmi in prostitucije pridržali tri osebe

Celje, 5. marca - Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje zaključujejo več kot leto dni trajajočo preiskavo s področja trgovine z ljudmi in prostitucije. Minulo noč so opravili več hišnih preiskav in na območju celjske policijske uprave odvzeli prostost trem osebam, osumljenim kaznivih dejanj s področja trgovine z ljudmi.