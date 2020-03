V UKC Ljubljana tudi ukinjajo pouk in vaje ter odpovedujejo možnost osebnega naročanja

Ljubljana, 5. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so ob možnosti pojava novega koronavirusa prepovedali vse obiske hospitaliziranih bolnikov. S prihodnjim tednom ukinjajo pouk in vaje za vse študente in dijake. Odpovedujejo tudi možnost osebnega naročanja. Bolniki se bodo lahko naročali po pošti, telefonu in prek elektronske pošte.

V UKC Ljubljana bo do nadaljnjega zaprta tudi banka NLB, so sporočili iz UKC Ljubljana.

V UKC so sicer prepovedani obiski pri vseh hospitaliziranih bolnikih, prepovedani so tudi osebni poslovni obiski.

Vstop v urgentni blok je omejen na eno vstopno točko zgolj za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo. Zaprti so vsi vhodi v stavbe UKC, osebje in obiskovalci so usmerjeni na glavne vstopne točke. Omejena so srečevanja za pokretne bolnike in zbiranje v avlah.

Deluje pa poliklinika, a velja ob vhodu poseben režim dostopa. Ob vstopu je dovoljen največ en zdrav spremljevalec.

Telefonski številki za vprašanja sta 01 522 45 40 in 01 522 45 41.

V Porodnišnici Ljubljana so prepovedani vsi obiski pri nosečnicah, mamicah novorojenčkov in novorojenčkih, medtem ko je v času poroda dovoljena prisotnost partnerja, ki ne kaže znakov respiratorne okužbe.

Na enoti za intenzivno terapijo novorojencev je dovoljen obisk zdravega starša, dovoljen je prihod partnerja ob odpustu porodnice in otroka domov. V UKC pozivajo, naj pacientke prihajajo na ambulantne preglede in posege le povsem zdrave in brez spremstva.

Vstop v pediatrično kliniko je poleg bolnika dovoljen le enemu zdravemu spremljevalcu, ostali morajo počakati zunaj. Zato vse starše prosijo, naj na obravnavo otroka spremlja le ena zdrava oseba.

Še vedno pa velja, naj na preglede ali hospitalizacijo prihajajo le pacienti, ki ne kažejo katerega od znakov okužbe, torej se ne počutijo slabo, niso utrujeni, nimajo nahoda, vročine, ne kašljajo in nimajo občutka pomanjkanja zraka oz. v zadnjih 14 dneh niso prebolevali respiratornega obolenja. V nasprotnem primeru naj termin odpovejo s klicem na telefonsko številko 01/522 37 00 ali v ambulanto/oddelek, kjer so naročeni, in jim bodo dodelili nov datum.