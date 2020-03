Kranj s povezovanjem javnih zavodov in pridelovalcev na poti do večje samooskrbe

Kranj, 5. marca - Mestna občina Kranj si je kot eno izmed ključnih nalog zadala, da bo poskrbela za bolj kakovostno prehrano v javnih zavodih in hkrati spodbudila lokalne pridelovalce k večji pridelavi živil. Tako je občina danes pripravila posvet o povečanju lokalne in ekološke prehranske samooskrbe, ki so se je udeležili predstavniki zavodov in pridelovalcev.