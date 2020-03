Bruselj v izmenjavo podatkov s platformami za kratkoročni najem nepremičnin

Bruselj, 5. marca - Evropska komisija je danes podpisala sporazum s platformami Airbnb, Booking, Expedia in Tripadvisor glede izmenjave podatkov o kratkoročnem najemu stanovanjskih nepremičnin. Evropski statistični urad Eurostat bo tako dobil dostop tudi do teh podatkov, kar bo pripomoglo k jasnejši sliki o tej dejavnosti in njenih vplivih.