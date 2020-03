Na Dunaju prvič skupna razstava Schieleja in Hundertwasserja

Dunaj, 9. marca - Dunajski Leopoldov muzej je ob 130. obletnici rojstva slikarja Egona Schieleja in 20. obletnici smrti umetnika Friedensreicha Hundertwasserja odprl razstavo Hundertwasser - Schiele. Prvič so skupaj na ogled dela obeh avstrijskih umetnikov. Kot so zapisali v muzeju, razstava ponuja dialog med ustvarjalcema, ki se sicer nista nikoli srečala.