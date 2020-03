GZS: Gospodarstvo čaka na ukrepe za soočanje s posledicami koronavirusa

Ljubljana, 5. marca - Gospodarstvo opozarja, da potrebuje jasno usmeritev, kako se soočati s trenutnimi razmerami glede koronavirusa in kako ravnati v naslednjih tednih in mesecih, so sporočili iz GZS. Med možnimi ukrepi izpostavljajo ukrep čakanja na delo, delo na domu ter finančno podporo za začasno premostitev likvidnostnih težav.