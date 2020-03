V Bostonu avtoportreti britanskega umetnika Luciana Freuda

Boston, 7. marca - V bostonskem Muzeju likovne umetnosti je na ogled razstava Lucian Freud: The Self-Portraits. Postavitev vključuje okoli 40 del na platnu, papirju in grafik, ki ji je Freud ustvaril od leta 1940 pa vse do začetka 21. stoletja. Kot so zapisali v muzeju, gre praktično za predstavitev umetnika, ki je umrl leta 2011, skozi avtoportrete.