Gradnja žage na Gomilskem se bo predvidoma začela prihodnje leto

Braslovče, 5. marca - Škotska družba BSW Timber naj bi gradnjo velike žage, ki je bila prvotno načrtovana za leto 2018, začela predvidoma prihodnje leto. Do takrat mora braslovška občina najprej sprejeti občinski prostorski in nato podroben prostorski načrt za umestitev navezovalne ceste od lesnopredelovalnega centra do štajerske avtoceste.