Berlusconi zamenjal dolgoletno dekle s 30-letno poslanko

Rim, 5. marca - Bivši italijanski premier Silvio Berlusconi, ki šteje 83 pomladi, se je razšel z dolgoletnim dekletom in zdaj menda hodi s 54 let mlajšo žensko. Milijarder je po 12 letih prekinil zvezo s 34-letno Francesco Pascale, vendar "ostajata prijatelja", so sporočili iz njegove stranke Naprej Italija.