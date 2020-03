Eko sklad lani razdelil rekorden obseg spodbud za energetsko učinkovitost

Ljubljana, 8. marca - Eko sklad je lani podelil za 78 milijonov evrov nepovratnih spodbud, kar je 30 odstotkov več kot prejšnje leto. Obseg dodeljenih kreditov so povečali za tretjino na skoraj 58 milijonov evrov in tako lani dosegli rekorden obseg dodeljenih spodbud, s katerimi so izvedli 21.000 okoljskih investicij v vrednosti okrog 390 milijonov evrov.