Predlog uvedbe naborništva končal zakonodajno pot

Ljubljana, 5. marca - DZ je sklenil, da predlog novele, ki ponovno uvaja naborništvo, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je v prvi obravnavi podprlo 36 poslancev, proti jih je bilo 51. Poleg predlagateljev iz SDS so bili za še v DeSUS in SNS, proti so bili v koalicijski SMC in NSi ter preostali del novonastale opozicije. Predlog je tako končal zakonodajno pot.