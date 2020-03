Fabula se poslavlja v znamenju žensk

Ljubljana, 8. marca - Letošnji festival literatur sveta Fabula, katerega osrednja tema so Igre moči, se sklepa danes, na dan žensk. Organizatorji festivala so pripravili več dogodkov po Ljubljani. Dogajanje se že dopoldne začne na Bregu z mini knjižnim sejmom, za sklep festivala pa so ob 17. uri v Pritličju pripravili pogovor z nemško pisateljico Bettine Wilpert.