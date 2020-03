Gospodarstveniki in župani severnoprimorskih občin o skupnem nastopu do države

Bovec, 5. marca - Na pobudo Severnoprimorske gospodarske zbornice so se v sredo v Bovcu srečali predstavniki gospodarstva in župani regije. Strinjali so se, da morajo občine, gospodarske družbe in zbornica identificirati najbolj pereče skupne težave, med katerimi so omenili cestne povezave, in pred državo zastopati skupen regionalni interes.