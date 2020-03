GoOpti zaradi okužbe s koronavirusom čaka na napotke pristojnih, voznik v izolaciji

Ljubljana, 5. marca - Prvi okuženi z novim koronavirusom v Sloveniji se je v soboto z beneškega letališča Marco Polo v Slovenijo odpeljal s kombijem družbe GoOpti, so danes potrdili na NIJZ. V GoOpti so za STA pojasnili, da so že v stiku s pristojnimi. Skupaj z okuženim se je peljalo še nekaj drugih, voznik pa je že v postopku testiranja in izolacije, so dodali.