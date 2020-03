Navodila NIJZ za državljane, ki so bili morda v stiku z okuženim z novim koronavirusom

Vse državljane, ki so 29. februarja potovali z letom AT-938 iz Maroka in so ob 16.25 pristali na beneškem letališču Marco Polo, pozivajo, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje. Če imajo znake okužbe s koronavirusom (vročina, kašelj in težave z dihanjem), naj po telefonu pokličejo svojega zdravnika, ki jim bo dal nadaljnja navodila.

Ker je moški obiskal tudi ljubljansko urgenco, NIJZ prosi vse, ki so bili 29. februarja med 20. uro in 21.30 na tej urgenci, naj pokličejo na telefonsko številko 031 619 118, da jim bodo svetovali glede dodatnih ukrepov.

Dobili bodo enak napotek kot potniki z omenjenega poleta - da torej opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru znakov bolezni pokličejo osebnega zdravnika.

Za prenos bolezni je potreben tesnejši stik z bolnikom, zato je verjetnost, da bi se ljudje, ki so bili na istem letalu in na urgenci, majhna, zatrjujejo na NIJZ.

Zato velja, da zanje odvzem brisov ni smiseln, dokler nimajo bolezenskih znakov. Če se ti znaki pojavijo, pa za vse velja, naj po telefonu pokličejo svojega zdravnika, ki bo ukrepal po protokolu.

Morebitni oboleli morajo do nadaljnjih navodil, ki jih dobijo od zdravnika po telefonu, ostati doma in se izogibati stikom z drugimi ljudmi, svetujejo na spletni strani NIJZ.