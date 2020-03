Policisti moškemu z območja Črnomlja zasegli večjo količino orožja in eksploziva

Novo mesto, 5. marca - Metliški in črnomaljski policisti so v hišni preiskavi pri 54-letnem moškem z območja Črnomlja našli in zasegli 11 pušk, dve pištoli, 173 nabojev, 78 detonatorjev, ročno bombo, 8,5 kilograma eksploziva, 18 metrov vžigalne vrvice, 84 prepovedanih petard, več delov orožja in osem motornih žag. Policisti bodo moškega kazensko ovadili.