V Južni Koreji več kot 6000 primerov novega koronavirusa

Seul, 5. marca - Število primerov novega koronavirusa v Južni Koreji, ki je največje žarišče izbruha zunaj Kitajske, je preseglo 6000, so danes sporočile oblasti, ki so prepovedale izvoz zaščitnih mask. Vse več držav onemogoča vstop tistim, ki so bili v državah z velikim številom okuženih.