Združenje Manager z zakonsko pobudo za uravnoteženost spolov v gospodarstvu

Ljubljana, 5. marca - Združenje Manager je pred bližajočim se mednarodnim dnevom žensk predstavilo predlog za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb ter pripombe za javno razpravo o noveli zakona o gospodarskih družbah. Pobudi so načeloma naklonjeni tudi na gospodarskem ministrstvu in v večini poslanskih skupin.