V Kuzmi ponoči razstrelili bankomat

Murska Sobota, 5. marca - Policiste so danes, malo po 3. uri, obvestili, da so neznanci v Kuzmi razstrelili bankomat. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bankomat razstrelili z uporabo plina, ukradli denar in pobegnili. Skupno je na bankomatu, objektu in avtomobilu nastalo za okrog 50.000 evrov škode.