Prek spleta dobil obljube o poroki in v tujino nakazal več kot 33.000 evrov

Koper, 5. marca - Koprski kriminalisti so konec februarja ovadili državljana Nemčije in državljanko Združenega kraljestva, t. i. denarni muli. Osumljena sta pranja denarja, ko sta od oktobra 2017 do maja 2018 na svoja bančna računa v Nemčiji in Škotskem sprejela denar žrtve spletne goljufije iz območja Piran, ta denar pa nakazala naprej, da bi zakrila njegov izvor.