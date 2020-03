Marec tudi v znamenju ozaveščanja o endometriozi

Ljubljana, 5. marca - V marcu v Sloveniji in po svetu potekajo dogodki za ozaveščanje o endometriozi, nevidni bolezni vsake desete ženske. Tudi pri nas bo društvo za ozaveščanje o endometriozi Endozavest v Ljubljani organiziralo Endoshod, spletno akcijo #31dniendoozaveščanja in E-dan, ki bo v Ljubljani in Mariboru namenjen deljenju izkušenj z boleznijo.