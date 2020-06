Film Medena dežela na FDF: Če naravi ne vrneš, kar ji jemlješ, se slabo konča

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 9. junija - Zaradi epidemije zamaknjeni 22. Festival dokumentarnega filma (FDF) bo drevi v Cankarjevem domu uvedla projekcija makedonskega filma Medena dežela v režiji Tamare Kotevske in Ljubomirja Stefanova. Film gledalca popelje nazaj v čas, ko je človek še znal prisluhniti in sobivati z naravo, in opozarja, da pravil v tem sožitju ne gre kršiti.