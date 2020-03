V Občini Šentjernej danes volitve nadomestnega župana

Šentjernej, 8. marca - V Občini Šentjernej bodo po lanskem odstopu župana Radka Luzarja danes volili nadomestnega župana. Za njegovo mesto se potegujeta kandidat SLS Franc Hudoklin, ki je to občino pred županskim mandatom 2014-2018 vodil 20 let oziroma pet zaporednih mandatov in šentjernejski občinski svetnik Jože Simončič, ki kandidira s podpisi volivcev.