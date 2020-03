Kemis ob izklopu elektrike ne more poskrbeti za nevarne odpadke

Vrhnika, 5. marca - V podjetju Kemis po sredinem izklopu elektrike in grožnji z odklopom vode po besedah direktorja Boštjana Šimenca še ne vedo, kaj bodo z nevarnimi odpadki v objektu. Kritični so do "popolnoma nerazumnega" delovanja države oz. okoljskega inšpektorata. Kot je izpostavil Šimenc, so jim elektriko v sredo izklopili brez vročene odločbe.