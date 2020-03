Poslanske ocene stanja v zdravstvu od zaskrbljujočih do bolj prizanesljivih

Ljubljana, 5. marca - Državni zbor je danes opravil razpravo o odgovoru predsednika vlade v odstopu Marjana Šarca, ki mu ga je januarja v zvezi s stanjem v zdravstvu zastavila poslanka NSi Iva Dimic. Slišati je bilo zelo različne ocene stanja, od tega, da so razmere zaskrbljujoče, do tega, da je slovensko zdravstvo kljub pomanjkljivostim dobro in med najbolj dostopnimi.