Slovenija v iskanju ostankov petkovega meteoroida

Ljubljana, 5. marca - Po petkovem padcu in eksploziji meteoroida nad Slovenijo in Hrvaško so se že začele analize tega dogodka, stekla pa je tudi prva iskalna akcija za meteoriti, ki bi lahko padli na območje Dolenjske. Po besedah Jureta Atanackova z Geološkega zavoda Slovenije so meteoriti "fantastični", saj predstavljajo dostavo vzorcev drugih svetov na Zemljo.