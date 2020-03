Nafta dražja

Singapur, 5. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zvišale. Vlagatelje so po ocenah analitikov spodbudile novice o finančni pomoči več institucij za boj proti koronavirusu. Danes se na Dunaju začenja tudi zasedanje članic Organizacije držav izvoznic nafte in nekaterih nečlanic na čelu z Rusijo (Opec+), piše nemška tiskovna agencija dpa.