Dvorane art kino mreže v desetletju privabile 3,5 milijona gledalcev

Ljubljana, 5. marca - V Kinodvoru so s slavnostno akademijo počastili desetletnico Art kino mreže Slovenije, v kateri danes sodeluje 25 članov z 28 dvoranami v 27 slovenskih krajih. Kot je v nagovoru poudarila predsednica art kino mreže Nina Ukmar, so v desetletju zabeležili 3,5 milijona obiskovalcev, za katere so več kot 90.000-krat brneli projektorji.