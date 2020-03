Predsednik vrhovnega sodišča ZDA kritiziral nevarne izjave senatorja Schumerja

Washington, 5. marca - Predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts je v sredo kritiziral po njegovi oceni nevarne in neprimerne izjave vodje senatne manjšine, demokrata Chucka Schumerja na zborovanju v podporo pravici do splava. Schumer je izpostavil dva konservativna vrhovna sodnika in dejal, da bosta plačala ceno za vihar, ki sta ga sprožila.