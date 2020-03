Pipistrel v dogovor z avstralskim podjetjem za izdelavo električnih letal

Ajdovščina, 5. marca - Ajdovsko podjetje Pipistrel je z avstralsko družbo Eyre to There podpisalo pismo o nameri za proizvodnjo Pipistrelovih dvosedežnih električnih letal alpha electro. V prvi fazi bi Avstralci uvozili 15 letal, ki bi jih uporabili za predstavitve in preizkusne lete, kasneje pa bi v Avstraliji zagnali proizvodnjo malih letal, namenjenih šolanju.